Il Comune Illuminazione del Braglia piano di riqualificazione

Il Comune di Modena avvia il progetto di riqualificazione dell’illuminazione dello stadio ’Braglia’. L’intervento, realizzato in collaborazione con il Modena, mira a migliorare efficienza e sicurezza dell’impianto, contribuendo alla valorizzazione dell’area sportiva. L’obiettivo è garantire un impianto più moderno e sostenibile, in linea con le esigenze della comunità e delle attività sportive locali.

Il Comune di Modena riqualificherà l'impianto di illuminazione dello stadio 'Braglia', sostenendo l'investimento condiviso con il Modena. L'annuncio è arrivato ieri direttamente da piazza Grande. Due gli obiettivi principali: il rispetto dei parametri di illuminazione secondo i requisiti della Lega di Serie B e una maggiore efficienza energetica con migliore resa illuminotecnica. L'amministrazione comunale, più nello specifico, ha affidato lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva a dei professionisti che consegneranno un approfondimento tecnico utile a indire la gara e affidare i lavori che coincideranno con il novantesimo compleanno dell'impianto modenese, dunque il restyling avverrà in concomitanza con una data particolarmente significativa per il club.

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione - Sport: L affidamento è andato allo Studio Capellari associati Stp Arl, con sede a Mirandola per un importo pari a 84. lapressa.it

Modena Calcio, incontro positivo tra Comune e Società. Riapre il “Braglia”? - Un incrocio importante, che sembra portare a scenari perlomeno ottimistici per quel che riguarda il prossimo ... gianlucadimarzio.com

