il como vince anche senza nico paz ed entra in zona europa

Il Como inaugura il 2026 con una vittoria di misura contro l’Udinese, senza Nico Paz. Al Sinigaglia, il rigore di Da Cunha basta per ottenere i tre punti e consolidare la posizione in zona Europa. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, mantenendo un cammino positivo anche senza alcuni dei suoi protagonisti.

Il Como inaugura il 2026 davanti al proprio pubblico con una vittoria di misura ma meritata. Al Sinigaglia basta il rigore di Da Cunha per superare l’Udinese. Ekkelenkamp si ricorda di non star affrontando il Napoli e si divora un gol clamoroso. Como-Udinese, il report del match. Il primo tempo è stato piuttosto povero di iniziative da parte dei bianconeri, costretti a difendersi a lungo sotto la pressione costante dei biancoblù, trascinati dalle accelerazioni di Jesus Rodriguez e dei suoi compagni. La svolta è arrivata a causa di una leggerezza di Piotrowski che, trattenendo Moreno in area di rigore, ha regalato a Da Cunha l’occasione perfetta dal dischetto: rigore trasformato al 18? e vantaggio per il Como. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

