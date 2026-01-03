Il commercio si riprende E ora tuffo nei saldi
I saldi invernali 2026 sono iniziati sabato 3 gennaio, segnando la ripresa del commercio dopo le festività. Numerosi negozi del centro e delle principali vie dello shopping offrono sconti e promozioni, invitando i clienti a visitare le proprie vetrine e approfittare delle occasioni di acquisto. Un momento dedicato a rinnovare il guardaroba e a scoprire le proposte più interessanti della stagione.
L’appuntamento con i saldi invernali 2026 è finalmente arrivato e da oggi – sabato 3 gennaio – centinaia di negozianti del centro e delle vie dello shopping aprono le porte con prezzi ribassati e vetrine allestite per l’occasione. Il periodo di svendita, come stabilito dalla Regione Marche, durerà fino al 1° marzo, dando alle famiglie quasi due mesi per approfittare delle offerte di fine stagione. A Fano l’avvio dei saldi arriva dopo un Natale che ha dato segnali incoraggianti, soprattutto nelle ultime settimane dell’anno, con un ritorno delle persone in centro e una risposta positiva su alcune tipologie di acquisto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Marche, oggi partono i saldi : "Sono decisivi per il commercio"
Leggi anche: Al via i saldi invernali in Emilia-Romagna. L'assessora Frisoni: “Un’occasione per sostenere il commercio”
Il commercio si riprende. E ora tuffo nei saldi.
Il commercio si riprende. E ora tuffo nei saldi - L’appuntamento con i saldi invernali 2026 è finalmente arrivato e da oggi – sabato 3 gennaio – centinaia di negozianti del centro e delle vie dello shopping aprono le porte con prezzi ribassati e vetr ... msn.com
Venerdì e sabato, super occasioni. Il ’Saldo dei saldi’ scalda i motori: "Maxi sconti nei negozi del centro" - Eccola, in sintesi, la tredicesima edizione della vendita promozionale, denominata ‘Il Saldo dei saldi’ in programma venerdì e sabato tra molti negozi del centro ... ilrestodelcarlino.it
In un momento storico complesso per il commercio dell’intero Paese, la ex Antica Corsetteria Bocciardi riprende vita nel centro storico di Arezzo - facebook.com facebook
Il Corriere di Bologna oggi racconta la mia presentazione “a ruota libera”, mettendo al centro ciò che considero il punto decisivo del mio impegno: Bologna deve tornare a pensare in grande. L’articolo riprende la mia visione senza filtri: una città che non abbia x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.