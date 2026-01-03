Il commercio si riprende. E ora tuffo nei saldi.

I saldi invernali 2026 sono iniziati sabato 3 gennaio, segnando la ripresa del commercio dopo le festività. Numerosi negozi del centro e delle principali vie dello shopping offrono sconti e promozioni, invitando i clienti a visitare le proprie vetrine e approfittare delle occasioni di acquisto. Un momento dedicato a rinnovare il guardaroba e a scoprire le proposte più interessanti della stagione.

L’appuntamento con i saldi invernali 2026 è finalmente arrivato e da oggi – sabato 3 gennaio – centinaia di negozianti del centro e delle vie dello shopping aprono le porte con prezzi ribassati e vetrine allestite per l’occasione. Il periodo di svendita, come stabilito dalla Regione Marche, durerà fino al 1° marzo, dando alle famiglie quasi due mesi per approfittare delle offerte di fine stagione. A Fano l’avvio dei saldi arriva dopo un Natale che ha dato segnali incoraggianti, soprattutto nelle ultime settimane dell’anno, con un ritorno delle persone in centro e una risposta positiva su alcune tipologie di acquisto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

