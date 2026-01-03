Il Circo Miranda in scena Briciole di fiabe al Mecenate
Le vacanze di Natale all’insegna del teatro e della fantasia con “Briciole di Fiabe”, il Festival per ragazzi che oggi e domani torna a incantare grandi e piccoli. Organizzato dalla compagnia Nata con il sostegno del Comune di Arezzo, il Festival è ormai un appuntamento irrinunciabile delle festività natalizie e quest’anno si presenta in una veste rinnovata e ancora più ambiziosa. La nuova casa della rassegna è il Teatro Mecenate di Arezzo pronto ad accogliere una programmazione pensata per tutta la famiglia. Oggi alle 17 l’appuntamento sarà con “Circo Miranda”, spettacolo della compagnia Fontemaggiore, in scena al teatro Mecenate di via Dante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Briciole di Fiabe a teatro. Il Festival per ragazzi
Leggi anche: Circo Miranda al Florian: spettacolo per famiglie
Il Circo Miranda in scena. Briciole di fiabe al Mecenate; Briciole di fiabe apre il nuovo anno; Briciole di Fiabe: il festival aretino per ragazzi incanta con teatro e magia.
Il Circo Miranda in scena. Briciole di fiabe al Mecenate - Le vacanze di Natale all’insegna del teatro e della fantasia con “Briciole di Fiabe”, il Festival per ragazzi che ... msn.com
“Briciole di fiabe” la rassegna apre il nuovo anno - Arezzo, 29 dicembre 2025 – La città di Arezzo continua a vivere le festività all’insegna del teatro e dell’immaginazione con “Briciole di Fiabe”, il Festival dedicato a ragazze e ragazzi che ha accomp ... msn.com
Ha debuttato lo scorso 18 dicembre nella città di Bari, in Puglia, il Circo Miranda Orfei diretto dalla famiglia di Darix Martini. Sarà possibile vedere lo show sino al 25 gennaio 2026. Questa mattina desidero augurare a tutta la compagnia del Circo Miranda Orfei - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.