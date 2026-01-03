il circo miranda in scena briciole di fiabe al mecenate

Le vacanze di Natale all’insegna del teatro e della fantasia con “Briciole di Fiabe”, il Festival per ragazzi che oggi e domani torna a incantare grandi e piccoli. Organizzato dalla compagnia Nata con il sostegno del Comune di Arezzo, il Festival è ormai un appuntamento irrinunciabile delle festività natalizie e quest’anno si presenta in una veste rinnovata e ancora più ambiziosa. La nuova casa della rassegna è il Teatro Mecenate di Arezzo pronto ad accogliere una programmazione pensata per tutta la famiglia. Oggi alle 17 l’appuntamento sarà con “Circo Miranda”, spettacolo della compagnia Fontemaggiore, in scena al teatro Mecenate di via Dante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

