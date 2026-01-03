Il Chelsea prepara un’enorme offerta per il trasferimento di Morgan Rogers

Il Chelsea sarebbe interessato a Morgan Rogers dell’Aston Villa, con l’intenzione di presentare un’offerta di circa 150 milioni di euro. La notizia, recentemente diffusa, evidenzia l’interesse del club londinese per il giovane trequartista. Questa valutazione riflette l’importanza crescente di Rogers nel panorama calcistico e il tentativo del Chelsea di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Notizia fresca giunta in redazione: Morgan Rogers in azione per l’Aston Villa contro Reece James del Chelsea (Foto di Luke WalkerGetty Images) Secondo quanto riferito, la squadra di reclutamento del Chelsea sta valutando un’enorme offerta del valore di 150 milioni di euro per il trequartista dell’Aston Villa Morgan Rogers. Come abbiamo riportato ieri, Rogers è saldamente nel radar del Chelsea, e c’è la sensazione nel settore che Villa potrebbe essere costretta a vendere per motivi di PSR. Ora un rapporto di Fichajes porta la storia a un livello superiore, affermando che i dirigenti del Chelsea stanno valutando la possibilità di ingaggiare Rogers per una cifra pari a 150 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

