Il Cga boccia la Regione per i ritardi sul Prg di Favara | i terreni tornano edificabili

Il Consiglio di Stato ha annullato le modifiche apportate dalla Regione al Piano Regolatore Generale di Favara, ritenendole tardive e dunque illegittime. Di conseguenza, i terreni interessati tornano ad essere classificati come edificabili, ripristinando lo stato precedente alle modifiche regionali. Questa decisione evidenzia l’importanza di rispettare le tempistiche previste dalla normativa urbanistica per garantire la validità delle modifiche ai piani territoriali.

La vicenda affonda le radici nel febbraio 2015, quando il Commissario ad acta adottò lo strumento urbanistico classificando come zone C3 (edificabili) i terreni situati a Est di via Berlinguer e nell'