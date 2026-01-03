il ceo di saks global enterprises marc metrick si dimette

Marc Metrick si è dimesso dalla posizione di CEO di Saks Global Enterprises. La notizia segnala un cambio di leadership all’interno dell’azienda, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La decisione rappresenta un momento di transizione per la società, che continuerà a seguire la propria strategia di sviluppo e crescita. Restano da attendere eventuali comunicazioni ufficiali per comprendere le implicazioni di questa scelta.

Sembra esserci aria di “fallimento” da Saks Global Enterprises. Marc Metrick, il CEO, si è dimesso dal suo ruolo. Ma venerdì l’azienda ha rilasciato una dichiarazione che vede il CEO sostituito dal presidente esecutivo della catena di grandi magazzini, Richard Baker. Per ora Baker ricoprirà sia il ruolo di CEO che di presidente. Intanto, il rivenditore di lusso è a corto di liquidità. Starebbe, inoltre, valutando le sue opzioni di ristrutturazione. Tra queste la presentazione di una richiesta di fallimento ai sensi del Capitolo 11. Marc Metrick si dimette da CEO di Saks Global Enterprises. Questa ventata di cambiamento arriva proprio mentre l’azienda sta valutando una potenziale bancarotta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

