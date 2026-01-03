Il centro delle bancarelle Mercatini al Prato e Fiera Due giorni pieni di eventi

Nel cuore di Arezzo, il centro storico si anima con i tradizionali mercatini al Prato e in Fiera, offrendo due giorni ricchi di eventi. Il primo weekend dell’anno si presenta come il più intenso del mese, con opportunità di scoperta e socialità per residenti e visitatori. Un’occasione per vivere pienamente lo spirito della città, tra bancarelle, cultura e convivialità.

Il primo weekend dell'anno sarà anche il più ghiotto del mese. Il fine settimana infatti si apre con un filotto di appuntamenti pronti a riempire il centro storico di aretini e turisti. L'appuntamento è con la prima Fiera Antiquaria del 2026: i banchi dopo il trasloco di dicembre dovuto ai mercatini tirolesi, tornano nel classico percorso e si riprendono il mattonato di piazza Grande. "La Fiera di gennaio ha subito negli anni un andamento altalenante – dice l'assessore Simone Chierici – a volte è capitata molto presto, quest'anno cade prima di un ponte e con freddo e forse acqua o neve. Capiremo oggi quanti antiquari avranno risposto presente, intanto piazza Grande e piazza della Libertà rispondono all'appello del primo appuntamento dell'anno con un disallestimento record del mercato tirolese e del palco della festa di fine anno, per lasciare spazio ai banchi".

