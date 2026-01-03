Il caso Maduro e il nuovo terremoto geopolitico in America Latina

La recente cattura di Nicolás Maduro ha rappresentato un evento di grande rilevanza per il Venezuela e l’intera regione. Questo episodio ha aperto un nuovo capitolo nella complessa dinamica geopolitica dell’America Latina, suscitando riflessioni e preoccupazioni a livello internazionale. In questa analisi, si analizzeranno le implicazioni di questa vicenda e le possibili evoluzioni future nel contesto latinoamericano.

La notizia della cattura di Nicolás Maduro ha scosso il Venezuela e, non solo, anche la comunità internazionale, come poche altre volte negli ultimi decenni. Al di là dei chiarimenti definitivi che dovranno essere forniti sull'intera vicenda, in particolare relativamente alla dinamica della vicenda, ciò che ad oggi appare importante, è interpretare il corretto significato politico e simbolico di quanto sta emergendo: un possibile punto di rottura nella lunga crisi venezuelana e un segnale forte nelle relazioni di potere globali. Trump con questa azione militare, inserita in un contesto geopolitico già molto delicato con più conflitti coevi, ha segnato un altro crocevia delicato capace di produrre ulteriori divisioni su larga scala mondiale. I simboli contano, sono messaggi. Non è un caso che Maduro sia nelle mani non di due marines o altri, ma di due uomini della DEA, l'agenzia per la lotta alla droga. Esattamente 36 anni dopo gli Usa replicano il caso Noriega.

