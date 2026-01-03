Il calcio degli ex giocatori ai giornalisti del pallone

Al convegno di Dubai, i commenti tra ex calciatori e giornalisti sportivi hanno suscitato alcune riflessioni. Durante l’evento, Del Piero ha intervistato Baggio, replicando a scambi già avvenuti con altri campioni come Ambrosini e De Rossi. La dinamica tra professionisti del calcio e media si conferma un aspetto interessante del mondo sportivo, offrendo spunti di analisi sulla comunicazione e il rapporto tra ex atleti e giornalisti.

«Chefine hanno fatto i gior-nalisti sportivi?», Dagospia pone la domanda, lo spunto arriva da Dubai, solito convegno di fine anno, Del Piero intervista Roberto Baggio, come era accaduto con Ambrosini a dialogare con De Rossi. Non c’è trasmissione televisiva nella quale gli ex calciatori non abbiano la prevalenza, massiccia, sui giornalisti, riguarda Sky, Dazn, Mediaset, Rai e emittenti varie, locali e nazionali. Strano il contrappasso dantesco di una categoria, quella dei calciatori appunto, che lungo tutta la loro carriera agonistica abbia e abbiano sputato insulti, minacce contro la stampa, i cronisti, gli inviati, i direttori, con un linguaggio di disprezzo e il solito alibi ignorante «non leggo i giornali», dato evidente seguendo la loro frequentazione della lingua madre, per poi ritrovare la verginità grazie alla riverenza, si fa per dire, degli stessi insultati e minacciati, pronti a cedere la poltrona e il posto in tivvù, non certamente nelle redazioni dei quotidiani, siti questi nei quali dovrebbe essere indispensabile la conoscenza della sintassi, della consecutio, l’uso dei congiuntivi, una base di conoscenza storica, elementi rarissimi nella ciurma di cui sopra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il "calcio" degli ex giocatori ai giornalisti del pallone Leggi anche: Multe ai genitori degli alunni di via Giuoco del pallone. Pd. “Servono soluzioni vere” Leggi anche: Pd Cortona: “Multe ai genitori degli alunni di via Giuoco del pallone: servono soluzioni vere, non scorciatoie” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cuesta: «Contro la Fiorentina mi aspetto determinazione. I tifosi giocheranno con noi»; Conferenza stampa di Arne Slot: analisi del Leeds, adattamento di Wirtz, forma di Jones e altro; Serie A: programmazione completa delle partite odierne; Borghi stila la formazione flop della prima parte di stagione in Serie A: spunta anche un giocatore dell'Inter. Il calcio degli ex giocatori ai giornalisti del pallone - Alcuni erano campioni altri scarsi, sono in ogni tipo di tv. msn.com

