il boom del pci nel 1976 la cia non voleva i comunisti isolati

Nel 1976, durante l’estate, si manifesta un cambiamento di prospettiva tra le alte sfere di Washington. La Cia inizia a considerare meno preoccupante la presenza dei comunisti italiani nel panorama politico, riconoscendo la loro forza elettorale. Questo periodo segna un punto di svolta nelle relazioni internazionali, riflettendo le complesse dinamiche di potere e gli sviluppi della politica italiana in quegli anni.

AGI - È l'inizio della calda estate del 1976, cinquant'anni fa, e a Washington qualcuno osa sussurrare l'impensabile: non isoliamo i comunisti italiani dal potere, sono troppo forti elettoralmente. Anzi, potrebbero essere un fattore di stabilità per un'Italia che zoppica soprattutto nell' economia. Ancor più strano a dirsi, a far giungere la raccomandazione nelle mani del Presidente degli Stati Uniti è la Cia. Il braccio dell'amministrazione americana che in quegli anni la sinistra non solo italiana indicava come la forza orditrice di trame e golpe dal Sudamerica al Vietnam. Eppure proprio la Cia, di fronte alle affermazioni elettorali del Pci, scriveva alla Casa Bianca che non sarebbe stato possibile pretendere l'applicazione rigida e assoluta del Fattore K, l'esclusione dei comunisti dal potere nella Penisola. 🔗 Leggi su Agi.it

