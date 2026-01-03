Il bilancio del Fondo Sviluppo e Coesione ci sono anche gli interventi nelle autostrade messinesi

Il bilancio del Fondo Sviluppo e Coesione evidenzia un investimento di 210,6 milioni di euro da parte della Regione siciliana nel periodo 2021-2027. Tra gli interventi finanziati, sono inclusi anche lavori e miglioramenti nelle autostrade messinesi. A circa un anno dall'avvio del programma, questi interventi rappresentano un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della regione.

La Regione siciliana ha speso 210,6 milioni del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, a un anno circa dall'avvio del programma. In base ai dati forniti da Palazzo d'Orleans e aggiornati al 31 dicembre scorso, sono 270 i progetti già avviati per un valore complessivo di oltre 2,2 miliardi di euro.

Fondo Sviluppo e Coesione, spesi 210 milioni, 270 progetti avviati per oltre 2 miliardi - L’Accordo di coesione firmato a maggio 2024 dal presidente Schifani e dalla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha assegnato alla Sicilia 5,3 miliardi di euro ... msn.com

