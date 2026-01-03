Il Benfica mostra interesse per Giacomo Lucca, mentre il Napoli valuta di anticipare il riscatto a gennaio, con l'intento di cederlo a un altro club. Fabrizio Romano e Matteo Moretto forniscono aggiornamenti sulle ultime trattative di mercato del Napoli attraverso il loro canale YouTube, offrendo un quadro preciso sulle strategie di mercato del club partenopeo.

Fabrizio Romano e Matteo Moretto, sul canale YouTube di Romano, ci aggiornano sulle trattative di mercato in casa Napoli. Ecco il punto su Lang e Lucca. Lang e Lucca via? Il punto. Inizia Romano: Ieri vi spiegavo la situazione di Noa Lang a e vedremo se ci saranno poi sviluppi a livello di offerte che possono soddisfare il Napoli. È quello che raccontavo ieri. Oggi se n’è parlato molto in Turchia anche di queste iniziative trattative su Lang. A me non risulta che ci sia qualcosa ancora di avanzato, anche perché poi bisognerà passare dal Napoli e capire se qualcuno veramente darà quello che il Napoli vuole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Benfica è molto interessato a Lucca: il Napoli potrebbe anticipare il riscatto a gennaio e rigirare il calciatore a un altro club

Leggi anche: Lorenzo Lucca sempre più ai margini del Napoli, spunta un altro club interessato

Leggi anche: Calciomercato Juve, è lui l’obiettivo per il centrocampo a gennaio: il calciatore è ormai ai saluti con il suo attuale club. Napoli, Roma e Newcastle pronti ad insidiare i bianconeri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il #Benfica è molto interessato a #Lucca: il #Napoli potrebbe anticipare il riscatto a gennaio e rigirare il calciatore a un altro club Ne parlano Fabrizio Romano e Matteo Moretto: «Il Porto in questo momento non risulta essere caldo su Lucca. Per #Lang non c'è - facebook.com facebook

Lorenzo #Lucca piace molto a #Farioli: il #Porto in corsa. Sull’attaccante anche #Benfica e #NottinghamForest x.com