Il 3 gennaio arriva la prima Superluna dell' anno | dove vederla in Toscana

Il 3 gennaio 2026 in Toscana sarà possibile osservare la prima Superluna dell’anno. Questo evento astronomico, che si verifica quando la Luna si trova al minimo della distanza dalla Terra, offre un’occasione per ammirare un cielo più luminoso e suggestivo. Di seguito, si segnala dove e come poterla vedere al meglio, tra città e aree naturali, in un contesto di osservazione tranquilla e consapevole.

Firenze, 3 gennaio 2026 - Dopo due anni di assenza, nel cielo del 2026 tornano le eclissi mentre il Sole ancora irrequieto potrebbe regalare spettacolari aurore polari, oppure provocare tempeste geomagnetiche. Nel frattempo, i pianeti giganti del Sistema Solare saranno nelle condizioni di perfetta visibilità e 13 Lune piene sono pronte a una staffetta. La prima Superluna dell'anno. Il mese si apre con la Terra che oggi 3 gennaio raggiunge il perielio, ovvero il punto di minima distanza dal Sole, pari a poco più di 147 milioni di chilometri. Oggi si verificherà anche la prima Luna piena dell'anno.

