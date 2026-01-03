Il 2026 è l'anno dei cozy hobby | lo stress si combatte coi passatempi più semplici

Nel 2026, i cozy hobby rappresentano una scelta sempre più diffusa per ritrovare equilibrio e benessere. Questi passatempi, semplici e tradizionali, offrono un modo efficace per ridurre lo stress e rallentare i ritmi della vita quotidiana. Prendersi del tempo per attività come la lettura, il giardinaggio o il cucito può contribuire a migliorare la salute mentale e favorire un approccio più sereno alla quotidianità.

Nel 2026 ci dedicheremo sempre più ai cozy hobby, i passatempi semplici dei nonni che fanno bene alla salute mentale perché ci permettono di rallentare i ritmi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

