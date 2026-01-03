il 2025 sul palco luci su concerti e festival estivi

Il 2025 si presenta come un anno ricco di eventi musicali, con un focus particolare sui concerti e i festival estivi in Toscana. A Siena e dintorni, la stagione estiva offre un calendario più fitto rispetto ai mesi invernali, sottolineando l’importanza dei mesi caldi per la scena musicale locale. Questa differenza evidenzia come l’estate rappresenti il momento principale per gli appuntamenti live, attirando appassionati e artisti da tutta la regione.

Un anno di concerti in terra di Siena: la prima annotazione da fare è l’enorme differenza numerica fra estate e inverno. Pochi i luoghi destinati a ospitare all’interno eventi musicali, oppure sono sempre circoscritti ad un numero basso di spettatori. In parole povere, qui mancano strutture che possono ospitare oltre cinquecento persone e quindi, per i costi sempre più alti, i grandi e medi tour stanno lontani da qui. Ma vogliamo mettere in evidenza il lavoro di organizzatori, comuni, associazioni e ovviamente di artisti. Con sempre meno risorse. Il concerto dell’anno che segnaliamo fa parte del sempre innovativo programma del Lars Rock Festival di Chiusi che si svolge da anni nei primi giorni di luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

