Igor Protti | la malattia il futuro incerto il Capodanno con la compagna Ringrazio la vita per esserci ancora

Igor Protti, ex calciatore e figura nota a Livorno, riflette sul suo percorso personale e sulla malattia che lo ha colpito. In un messaggio di fine anno, esprime gratitudine per il sostegno ricevuto e affronta con stoicismo il futuro incerto. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, Protti ringrazia la vita e la compagna, sottolineando come ogni sfida rappresenti un’opportunità di crescita.

Livorno, 3 gennaio 2025 – "Si chiude un anno difficile che mi ha lasciato in eredità una durissima sfida". Igor Protti affida a queste parole, cariche di sincerità e dolore, il suo messaggio di Capodanno pubblicato su Instagram. Uno scatto che viene accompagnato da una didascalia che racconta come la sua battaglia, quella del cancro, non sia ancora finita. Quanto è costato il Capodanno di Siena: Samira Lui è il personaggio tv del momento, Irama artista top Il Capodanno con la compagna, il "futuro incerto". Per l'ex bomber del Livorno, oggi 58enne, quello appena trascorso è stato un anno che ha cambiato tutto.

