I viaggi di Natale e Capodanno Umbria terza regione italiana dietro solo a Trentino e Val d’Aosta

L’Umbria si conferma tra le mete più popolari per i viaggi di Natale e Capodanno, posizionandosi al terzo posto in Italia dopo Trentino e Valle d’Aosta. Durante la stagione invernale, la regione registra un elevato afflusso di turisti, grazie al suo patrimonio culturale, paesaggistico e alle strutture ricettive ben attrezzate. Un’opzione ideale per chi desidera trascorrere le festività in un contesto tranquillo e autentico.

L’Umbria è tra le regioni più attrattive per i turisti in occasione delle vacanze invernali. Risulta di fatto la terza nel Paese, dopo Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, per tasso medio di saturazione delle strutture ricettive. È quanto emerge dal monitoraggio Enit (Ente nazionale del turismo italiano) per Natale, Capodanno ed Epifania, una visione sul turismo organizzato proveniente dai principali mercati dell’incoming italiano. Per le festività natalizie 2025-26, le vendite per la destinazione Italia aumentano nel 46,8% dei casi, fino al 50% nei Paesi Ue. Crescono anche i viaggi long-haul verso le nostre mete, per il 43,8% degli operatori, trainati da Stati Uniti, Canada, Messico e mercati asiatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

