I Verdi verso le comunali 2027 | Candidiamo a sindaco uno tra Labriola e Celli

I Verdi annunciano la candidatura alle elezioni comunali del 2027, con una scelta tra Danny Labriola e Davide Celli come possibile candidato sindaco. Dopo la rottura con la maggioranza di Matteo Lepore, la loro campagna sarà indipendente, puntando a rappresentare una proposta alternativa per il futuro della città. La decisione ufficiale sarà presa nelle prossime settimane, segnando un momento importante per il loro percorso politico locale.

Sarà ufficialmente una corsa solitaria quella dei Verdi alle elezioni comunali del 2027. Dopo la rottura con la maggioranza e la Giunta di Matteo Lepore, saranno Danny Labriola, coportavoce provinciale di Europa Verde, o Davide Celli, capogruppo in Consiglio comunale i candidati sindaci ed. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - I Verdi verso le comunali 2027: "Candidiamo a sindaco uno tra Labriola e Celli"

