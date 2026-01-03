I saldi invernali 2026 partono in anticipo | data d' inizio e durata degli sconti

I saldi invernali 2026 in Lombardia, tra cui Lecco, inizieranno sabato 3 gennaio. La data, confermata da Regione Lombardia e dal Comune di Lecco, permette ai consumatori di pianificare gli acquisti stagionali. La durata prevista e le eventuali specifiche saranno comunicate successivamente, offrendo un’opportunità di approfittare degli sconti in modo consapevole e organizzato.

Saldi e sconti invernali: a Lecco e in Lombardia si parte sabato 3 gennaio 2026. È questa la data da tenere in mente per chi attende le vendite con i ribassi stagionali, data ufficializzata da Regione Lombardia e confermata nei giorni scorsi anche dal Comune di Lecco tramite la propria.

Saldi invernali 2026 al via oggi in quasi tutta Italia - È il giorno tanto atteso dagli amanti dello shopping: oggi, 3 gennaio 2026, partono ufficialmente i saldi invernali in quasi tutta Italia. ilsipontino.net

Confesercenti, Marinelli: partono saldi invernali in Irpinia, il 92% dei consumatori in cerca di occasioni - L’appuntamento più atteso dai consumatori, nel quale il negozio fisco resta il perno, con le attività di vicinato in grado di fare la differenza con il ... msn.com

Saldi invernali in Toscana, ci siamo. Ecco il vademecum da seguire stilato da Altroconsumo con il contributo di una legale x.com

Saldi invernali in Toscana, ci siamo. Ecco il vademecum da seguire stilato da Altroconsumo con il contributo di una legale - facebook.com facebook

