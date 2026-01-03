I proprietari del locale Le Constellation | Non riusciamo più a mangiare né a dormire

"Non possiamo né dormire né mangiare, siamo in pessime condizioni". Con queste parole Jacques Moretti, uno dei proprietari del bar "Le Constellation" di Crans-Montana, ha rotto il silenzio affidandosi al quotidiano svizzero in lingua tedesca 20 Minuten. La moglie Jessica, rimasta ferita nell’incendio divampato durante la notte di Capodanno, è ancora sotto choc. Entrambi, cittadini francesi, hanno assicurato la piena collaborazione con le autorità elvetiche e sono stati ascoltati in qualità di testimoni, come confermato dalla procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud. Al momento, ha precisato la magistrata, non risulta alcuna indagine penale aperta nei loro confronti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

