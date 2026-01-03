"Non possiamo né dormire né mangiare, siamo in pessime condizioni". Con queste parole Jacques Moretti, uno dei proprietari del bar "Le Constellation" di Crans-Montana, ha rotto il silenzio affidandosi al quotidiano svizzero in lingua tedesca 20 Minuten. La moglie Jessica, rimasta ferita nell’incendio divampato durante la notte di Capodanno, è ancora sotto choc. Entrambi, cittadini francesi, hanno assicurato la piena collaborazione con le autorità elvetiche e sono stati ascoltati in qualità di testimoni, come confermato dalla procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud. Al momento, ha precisato la magistrata, non risulta alcuna indagine penale aperta nei loro confronti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I proprietari del locale "Le Constellation": "Non riusciamo più a mangiare né a dormire"

Leggi anche: Strage in Svizzera, i proprietari del Constellation: «Non riusciamo più a dormire né mangiare. Il locale era stato ispezionato tre volte»

Leggi anche: Morti, feriti e dispersi italiani, le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana. I proprietari: "Non riusciamo nè a dormire, nè a mangiare”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans Montana, i proprietari del Constellation: «Non riusciamo più a dormire né mangiare. Il locale? Tutto a norma»; I proprietari del Constellation: «Non riusciamo più a dormire e a mangiare»; Proprietari del Constellation: 'Non riusciamo più a dormire né mangiare'; Strage in Svizzera, i proprietari del Constellation: «Non riusciamo più a dormire né mangiare. Il locale era stato ispezionato tre volte».

Strage di Crans-Montana, parlano i proprietari del locale Le Constellation: "Non riusciamo più a dormire e a mangiare" - Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans- notizie.it