I pronostici di sabato 3 gennaio | Serie A Premier League Liga Ligue 1 e Coppa d’Africa
Ecco i pronostici di sabato 3 gennaio, con incontri di Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e i primi ottavi di finale di Coppa d’Africa. Analizziamo le sfide in programma, tra cui il Como di Cesc Fàbregas, che inizia il 2026 in buona posizione in Europa con 27 punti. Un'occhiata alle probabili formazioni e alle dinamiche di ciascun match, per offrire un quadro chiaro e obiettivo delle partite in programma.
I pronostici di sabato 3 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e i primi due ottavi di finale di Coppa d’Africa Il Como di Cesc Fabregas inizia il 2026 in piena zona Europa: i lariani hanno 27 punti, sono sesti e devono pure recuperare una gara. Nella prima uscita del nuovo anno i lariani vanno a caccia di altri punti pesanti, pronti a far valere per l’ennesima volta la legge dello stadio “Sinigaglia” anche contro l’Udinese. Davanti al loro pubblico, infatti, il Como non ha mai perso ed è imbattuto insieme a Napoli e Juventus. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: I pronostici di sabato 1 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Leggi anche: I pronostici di sabato 8 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Pronostico Atalanta-Roma 3 gennaio 2026 Serie A; I pronostici di Vincennes trot | Sabato 3 gennaio | TQQ Prix de Vic sur Cere (ore 15.15) | Prix Maurice de Gheest (ore 13.58); Pronostico Como-Udinese 3 gennaio 2026 Serie A; I pronostici di Serie A | Como-Udinese (ore 12.30) | Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma | Juventus-Lecce (ore 18) | Atalanta-Roma (20.45) | Sabato 3 gennaio.
I pronostici di sabato 3 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Coppa d’Africa - I pronostici di sabato 3 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e i primi due ottavi di finale di Coppa d'Africa ... ilveggente.it
Pronostico Juventus vs Lecce – 3 Gennaio 2026 - Sabato 3 Gennaio 2026 alle 18:00, l’Allianz Stadio accoglierà una sfida interessante di Serie A: Juventus - news-sports.it
Pronostico Cavese vs Sorrento – 3 Gennaio 2026 - Sabato 3 Gennaio 2026, con fischio d’inizio alle 20:30 allo Stadio Simonetta Lamberti, va in scena Cavese - news-sports.it
Chi vince lo Scudetto Chi va in Champions Chi retrocede I pronostici di Ciro Ferrara e il Profeta Hernanes per il 2026 #VAMOS powered by Optima Italia, ogni sabato di #SerieAEnilive su #DAZN x.com
Francesca Fialdini e Giovanni Pernice ringraziano i fan e fanno un appello in vista della finale di Ballando con le Stelle: "votate la coppia più bella del sabato sera" La Fialdini con Barbara d'Urso e Andrea Delogu si gioca la vittoria secondo i pronostici! #giova - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.