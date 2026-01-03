I pronostici di sabato 3 gennaio | Serie A Premier League Liga Ligue 1 e Coppa d’Africa

Ecco i pronostici di sabato 3 gennaio, con incontri di Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e i primi ottavi di finale di Coppa d’Africa. Analizziamo le sfide in programma, tra cui il Como di Cesc Fàbregas, che inizia il 2026 in buona posizione in Europa con 27 punti. Un'occhiata alle probabili formazioni e alle dinamiche di ciascun match, per offrire un quadro chiaro e obiettivo delle partite in programma.

Il Como di Cesc Fabregas inizia il 2026 in piena zona Europa: i lariani hanno 27 punti, sono sesti e devono pure recuperare una gara. Nella prima uscita del nuovo anno i lariani vanno a caccia di altri punti pesanti, pronti a far valere per l'ennesima volta la legge dello stadio "Sinigaglia" anche contro l'Udinese. Davanti al loro pubblico, infatti, il Como non ha mai perso ed è imbattuto insieme a Napoli e Juventus.

Pronostico Atalanta-Roma 3 gennaio 2026 Serie A; I pronostici di Vincennes trot | Sabato 3 gennaio | TQQ Prix de Vic sur Cere (ore 15.15) | Prix Maurice de Gheest (ore 13.58); Pronostico Como-Udinese 3 gennaio 2026 Serie A; I pronostici di Serie A | Como-Udinese (ore 12.30) | Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma | Juventus-Lecce (ore 18) | Atalanta-Roma (20.45) | Sabato 3 gennaio.

