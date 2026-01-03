I migliori gatti al mondo per due giorni in Fiera

A Padova, il fine settimana del 24 e 25 gennaio, torna l’appuntamento con “I Gatti più belli del mondo” in Fiera. Per due giorni, la città diventa il centro internazionale dedicato al mondo felino, offrendo l’opportunità di scoprire esemplari di razza e conoscere più da vicino la passione per questi animali. Un evento che celebra la bellezza e la varietà dei gatti, mantenendo la tradizione di un appuntamento consolidato nel tempo.

Padova torna ad essere, per un intero weekend, la capitale internazione del mondo felino. Come ormai da tradizione, sabato 24 e domenica 25 gennaio tornano in Fiera “I Gatti più belli del mondo”. Dopo la sperimentazione dell'anno scorso, l'esposizione felina 2026 conferma un format completamente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - I migliori gatti al mondo per due giorni in Fiera Leggi anche: Due giorni dedicati al mondo del wedding alla Fiera sposi 2025 di Chieti Leggi anche: Due giorni con i gatti più belli del mondo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Per Flossie il tempo non la ferma: ha compiuto 30 anni ed è il gatto più anziano (in vita) del mondo; Catturato in video il rarissimo gatto dalla testa piatta nel Borneo; Dopo anni da “uomo di mondo”, questo gatto randagio capisce che è arrivato il momento di accasarsi. I migliori gatti al mondo per due giorni in Fiera - Il 24 e 25 gennaio a Padova un evento unico in Italia: all'esposizione ENFI si unisce la competizione CFA americana. padovaoggi.it Due giorni con i gatti più belli del mondo - Pistoia, 31 ottobre 2025 – Eleganti, affascinanti, altezzosi, soffici o sinuosi: infinite altre se ne potrebbero dire sui gatti a maggior ragione se la “vetrina” del caso è l’Esposizione ... lanazione.it Luna la gatta ATTACCA una piccola città ??? Caos da cartone animato ovunque! #LunaTheCat #TinyChef. In questo lungo periodo di difficoltà dato dall'elevatissimo numero di cani e gatti presenti, il vostro sostegno ci scalda il cuore e ci aiuta a continuare a dare cure e attenzioni sempre migliori ai nostri ospiti. Ringraziamo Anastasia, Barbara, Maria Raffaella e tutte - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.