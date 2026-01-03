I lupi accumulano miseria sul West Ham mentre il Brighton sconfigge Burnley

Nella giornata di sabato, la Premier League ha visto il Brighton superare il Burnley, mentre il West Ham continua a incontrare difficoltà contro i lupi. Di seguito, un riepilogo delle ultime partite, con aggiornamenti sui risultati e le prestazioni delle squadre coinvolte.

2026-01-03 19:01:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Dopo la vittoria per 3-1 dell’Aston Villa sul Nottingham Forest all’inizio, sabato pomeriggio erano in palio altre due partite di Premier League. Rimanendo nelle Midlands, il West Ham si è recato dai Wolves per un enorme scontro in fondo alla classifica. Entrambe le squadre si trovano in zona retrocessione, ma con la sconfitta del Forest, gli Hammers hanno avuto la possibilità di ridurre il divario a un solo punto dalla salvezza. D’altro canto, i Lupi avevano bisogno di una vittoria se volevano darsi qualche possibilità o uscire dall’ultimo posto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

