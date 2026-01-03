I giovani usano il fashion per comunicare

I giovani utilizzano la moda come mezzo di espressione e comunicazione. Secondo la criminologa e scrittrice Barbara Fabbroni, l’abbigliamento non si limita all’estetica, ma rappresenta un modo per affermare il proprio posizionamento nel mondo, riflettendo identità e relazioni sociali. Questa scelta stilistica diventa così un linguaggio che va oltre le apparenze, contribuendo a costruire e condividere valori e appartenenza.

La criminologa e scrittrice Barbara Fabbroni: «Il modo in cui si vestono non è soltanto stile: è una forma di posizionamento nel mondo, identitaria e relazionale. Ignorarla significa non ascoltare una generazione che cerca nuovi codici per interpretare una realtà complessa». Negli ultimi anni la moda ha intrapreso un cammino di trasformazione, evolvendo da mera espressione estetica a potente strumento di comunicazione sociale. Sempre più spesso, stilisti, brand e designer utilizzano le passerelle per trattare temi complessi e urgenti come la violenza di genere, le disuguaglianze sociali e le dinamiche di potere.

