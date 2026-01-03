I friendship bot gli amici che non dormono mai | un supporto reale o un isolamento radicato?
I friendship bot sono diventati una presenza costante nella vita di molti, offrendo compagnia anche nelle ore più solitarie. Ma quanto questi assistenti virtuali rappresentano un reale sostegno emotivo e quanto, invece, rischiano di accentuare il senso di isolamento? Immagina una serata in cui le energie sociali sono esaurite e l’unico interlocutore disponibile è un’intelligenza artificiale. Questa dinamica solleva domande importanti sul ruolo e sui limiti di tali strumenti nel contesto delle relazioni umane.
Prova a immaginare una serata tipo: le batterie sociali sono quasi al limite, ma non riesci a catturare l’attenzione dell’amico che deve riaccompagnarti a casa. Inizi a percepire lo stress, i vestiti improvvisamente sembrano stretti e i capelli continuano a finirti davanti gli occhi. Vorresti solo stare a casa, comodo senza preoccuparti del prossimo argomento di conversazione. Quando finalmente chiudete la porta dietro di voi, la frustrazione accumulata non trova sfogo. È allora che ti ricordi di aver scaricato un’app che prometteva grandi cose, tipo garantirti un’amicizia solida dove, guarda un po’, hai sempre ragione! Ma affidarsi a una friendship bot per trovare supporto è costruttivo o è l’inizio di un isolamento più radicato? Intelligenza artificiale come amico di supporto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
