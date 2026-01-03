I canili in Italia | tra business e strutture fatiscenti arriva un nuovo manuale sugli standard di benessere in Italia

I canili in Italia sono spesso al centro di discussioni riguardanti il benessere animale e la gestione economica. Con l’entrata in vigore di nuove norme dal 1 gennaio 2026, si rende necessaria una riflessione sulla realtà attuale delle strutture, tra criticità e opportunità. Questo manuale analizza lo stato dei canili italiani, evidenziando le sfide legate alla tutela degli animali e alle implicazioni economiche per cittadini e gestori.

Per i gestori di canili arrivano nuove regole più stringenti dal 1 gennaio 2026 ma il "sistema canili" troppo spesso è un affare sulla pelle degli animali e che pesa nelle tasche dei cittadini: una disamina della situazione attuale di come vengono spesso gestite le strutture in Italia.

Il 2025 del canile Monte Contessa: molti più cani entrati che adottati - Gli animali attualmente presenti nella struttura, quelli che hanno trovato una nuova famiglia (e non mancano le "adozioni del cuore" per salvare i più anziani) e gli ingressi ... genovatoday.it

Benessere animale. Oltre 100.000 cani nei canili italiani, più dell’80% in 5 Regioni del Sud. Gemmato: “Un miliardo di spesa e rischio zoomafia” - I risultati della campagna di controlli condotta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) sui canili e ... quotidianosanita.it

L’Italia è costellata di pochi canili pubblici e di moltissime strutture private, che concorrono agli appalti per la custodia dei randagi. Un business milionario sul quale frequentemente ha messo le mani anche la criminalità organizzata, gestendo realtà fatiscenti d - facebook.com facebook

