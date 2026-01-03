I bambini non sanno più conversare | le colpe dei social e i consigli per risolvere il problema
L’uso eccessivo dei social media sta influenzando le capacità di comunicazione dei bambini. La diminuzione delle conversazioni spontanee e il consolidarsi di abitudini digitali sollevano preoccupazioni tra genitori e insegnanti. È importante analizzare le cause di questa tendenza e individuare strategie per favorire un dialogo più equilibrato, coinvolgendo famiglia e scuola nel processo di riscoperta delle competenze comunicative fondamentali per lo sviluppo dei più giovani.
L’uso pervasivo della tecnologia sta indebolendo le basi del dialogo tra i più giovani. Da tempo la ricerca osserva il declino delle abilità di affrontare una conversazione nei bambini e alcune esperte sottolineano il ruolo cruciale di famiglia e scuola nel recuperarle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
