I 40 migliori match di wrestling del 2025 secondo Dave Meltzer | domina la AEW vince Bandido

Nel 2025, Dave Meltzer ha stilato la classifica dei 40 migliori match di wrestling, evidenziando una forte presenza della AEW e premiando Bandido come protagonista. Tra gli incontri più significativi, spicca il confronto tra Bandido e Konosuke Takeshita al ROH Supercard of Honor, riconosciuto come il miglior match dell’anno con un punteggio di 5 stelle e 3/4. Questa lista offre uno sguardo sulle prestazioni più rilevanti della scena wrestling internazionale nel 2025.

Il critico del Wrestling Observer Newsletter ha pubblicato la classifica annuale dei match a cinque stelle e oltre: Bandido vs Konosuke Takeshita al ROH Supercard of Honor è il match dell'anno Bandido vs Konosuke Takeshita: il match dell'anno a 5 stelle e 34. Con la pubblicazione dell'ultimo numero del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha completato le sue valutazioni per tutti i match del 2025. Su migliaia di incontri disputati durante l'anno, il celebre critico ne ha valutati 40 con cinque stelle o più, e in cima alla classifica c'è Bandido contro Konosuke Takeshita per il ROH World Championship al Supercard of Honor dell'11 luglio, premiato con l'eccezionale valutazione di cinque stelle e tre quarti.

