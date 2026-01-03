i 3 punti facili di nuovo attivi da febbraio

A partire da febbraio, i Tre Punti di Facilitazione Digitale sono tornati operativi, offrendo un supporto concreto alla comunità. Dopo alcuni mesi di attività, i risultati sono stati molto positivi, confermando l’importanza di questi servizi per facilitare l’accesso alle tecnologie e alle pratiche digitali. La prima esperienza, avviata lo scorso primo gennaio in Valbisenzio, si conclude con numeri significativi e un impatto evidente sul territorio.

Si conclude con numeri estremamente positivi la prima esperienza dei Punti di facilitazione digitale in Valbisenzio, che hanno ospeso il serizio lo scorso primo gennaio. Inaugurati due anni fa, i tre centri (uno per Comune) hanno accolto tanti cittadini sia per prestazioni singole sia chi ha voluto approfondire le proprie competenze digitali con i vari corsi di formazione che sono stati svolti. "I numeri hanno superato di gran lunga qualsiasi aspettativa – spiegano dall’Unione dei Comuni -. La Regione, fra i vari requisiti, chiedeva una verifica sul numero di utenti definiti ’visitatori univoci’, ovvero non il numero degli accessi ma delle singole persone che si sono presentati almeno una volta ai centri: per Vaiano e Vernio il numero minimo era di 500 visitatori univoci, per Cantagallo il numero minimo era di 300. 🔗 Leggi su Lanazione.it

