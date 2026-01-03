Humanity in the World | donazioni al Centro di suor Nemesia e al dormitorio di Novara

Novara si conferma una città attenta alle esigenze della comunità. Nel 2025, l’associazione Humanity in the World, guidata dal presidente Simone Policano, ha mostrato impegno concreto attraverso donazioni al Centro di suor Nemesia e al dormitorio locale. Un gesto di solidarietà che testimonia l’attenzione verso le fasce più vulnerabili, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale della città e a promuovere solidarietà e supporto reciproco.

"Novara si conferma una città dal cuore pulsante e in questo 2025 una realtà in particolare ha saputo distinguersi per dedizione, costanza e impatto concreto sul territorio": parola dell'associazione Humanity in the World, guidata dal suo presidente Simone Policano, che ha chiuso l'anno con una.

