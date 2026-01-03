Hojbjerg Juve decisione presa da parte del Marsiglia | bianconeri avvisati per gennaio L’indiscrezione non lascia dubbi
Il Marsiglia ha comunicato la propria decisione riguardo a Hojbjerg, indicando una possibile operazione in vista di gennaio. La scelta del club francese rappresenta un segnale chiaro per la Juventus, che potrebbe essere coinvolta in eventuali sviluppi di mercato. Questa indiscrezione apre uno scenario importante per le trattative future, sollevando attenzione sulla possibilità di un trasferimento tra le due squadre nel prossimo mercato invernale.
Hojbjerg Juve, scelta fatta da parte del Marsiglia: bianconeri avvisati in vista di gennaio. L’indiscrezione chiude questo scenario. La caccia al rinforzo per la mediana della Juventus subisce una svolta forse definitiva. Se fino a pochi giorni fa il casting per regalare un regista a Luciano Spalletti sembrava aperto a due nomi prestigiosi, oggi la lista si è drasticamente accorciata. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la pista che portava a Pierre-Emile Højbjerg è da considerarsi, salvo clamorosi colpi di scena, tramontata per questa sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
