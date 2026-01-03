Ho visto cose orribili Tragedia di Capodanno parla il giovane calciatore coinvolto

Il giovane calciatore coinvolto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha raccontato la propria esperienza, descrivendo momenti difficili e immagini che rimarranno impresse nella memoria. La notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 avrebbe dovuto essere un’occasione di festa, ma si è trasformata in un evento drammatico. Di seguito, le sue parole e i dettagli di questa tragica vicenda.

"Ho visto cose orribili". Tragedia di capodanno, parla il giovane calciatore coinvolto – La notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 doveva essere solo musica, brindisi e neve sotto le luci di Crans-Montana. Nelle strade e sulle piste si celebrava l'arrivo dell'anno nuovo, mentre nel seminterrato del disco-bar Le Constellation l'euforia aveva preso la forma di luci scintillanti e champagne. Poi, all'improvviso, qualcosa si è spezzato. In pochi secondi il rumore della festa si è contratto in uno squarcio di silenzio irreale, rotto solo dalle urla. Le fontane pirotecniche montate sulle bottiglie, rito ormai comune nei locali alla moda, si sarebbero trasformate nell'innesco di un incendio devastante.

