Il padre di Chiara, la ragazza di 16 anni morta nell’incendio del locale “Le Constellation” a Milano, ricorda quei momenti difficili. La giovane si trovava nel locale per caso, senza immaginare le conseguenze. La tragedia ha sconvolto la comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare. Questo episodio solleva riflessioni sulla sicurezza e l’imprevedibilità di eventi drammatici che coinvolgono giovani vite.

«Ho sperato, poi la chiamata che un padre non dovrebbe mai ricevere. Chiara era in quel locale per caso, ora non c'è più»

Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia ora non c'è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era finita nel locale per caso»

Leggi anche: Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c?è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era finita nel locale per caso»

Andrea Costanzo, padre di una delle vittime di Crans-Montana: «La speranza, poi la chiamata per identificare Chiara. Ora mia figlia non c'è più»; Crans-Montana, parla il padre di Chiara Costanzo: «La speranza, poi la chiamata per identificarla. Ora mia figlia non c’è più.

«Ho sperato, poi la chiamata che un padre non dovrebbe mai ricevere. Chiara era in quel locale per caso, ora non c'è più» - Un dolore sordo, indicibile: la mia amata Chiara non c’è più», dice con un filo di voce Andrea Costanzo, ex dirigente di ... msn.com

«Ho sperato, poi la chiamata che un padre non dovrebbe mai ricevere. Chiara era in quel locale per caso, ora non c'è più» x.com

