Ho preso lo smartphone poi… Crans-Montana parla il giovane che ha filmato le prime fiamme

Ferdinand Du Beaudiez, 19 anni, studente francese di Finanza ed Economia, ha condiviso la sua testimonianza sull’incendio avvenuto nel locale Le Constellation a Crans-Montana. Dopo aver preso lo smartphone, ha filmato le prime fiamme, offrendo un resoconto diretto di quanto accaduto. La sua testimonianza contribuisce a ricostruire gli eventi di quel momento e a comprendere la dinamica dell’incidente.

Dopo l’incendio scoppiato a Crans-Montana nel locale Le Constellation, emerge la testimonianza di Ferdinand Du Beaudiez, 19 anni, studente francese di Finanza ed economia, presente al momento dell’accaduto. Il giovane è l’autore del video che documenta i primi istanti del rogo, già ampiamente diffuso, e che mostra l’innesco delle fiamme in seguito all’utilizzo delle fontane luminose sulle bottiglie di champagne. Nel filmato si vedono la combustione del soffitto e i primi tentativi di spegnimento, risultati inefficaci. Secondo quanto raccontato da Du Beaudiez, subito dopo lo sviluppo dell’incendio ha provato a intervenire utilizzando l’acqua presente in un minifrigo, prima che la situazione degenerasse rapidamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

