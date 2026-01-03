Ho preso lo smartphone poi… Crans-Montana parla il giovane che ha filmato le prime fiamme
Ferdinand Du Beaudiez, giovane studente francese di 19 anni, ha ripreso con il suo smartphone le prime fiamme scoppiate nel locale Le Constellation a Crans-Montana. La sua testimonianza offre un resoconto diretto di quei momenti, contribuendo a chiarire le circostanze dell’incendio. Di seguito, le sue parole e il racconto di chi era presente durante l’accaduto.
Dopo l’incendio scoppiato a Crans-Montana nel locale Le Constellation, emerge la testimonianza di Ferdinand Du Beaudiez, 19 anni, studente francese di Finanza ed economia, presente al momento dell’accaduto. Il giovane è l’autore del video che documenta i primi istanti del rogo, già ampiamente diffuso, e che mostra l’innesco delle fiamme in seguito all’utilizzo delle fontane luminose sulle bottiglie di champagne. Nel filmato si vedono la combustione del soffitto e i primi tentativi di spegnimento, risultati inefficaci. Secondo quanto raccontato da Du Beaudiez, subito dopo lo sviluppo dell’incendio ha provato a intervenire utilizzando l’acqua presente in un minifrigo, prima che la situazione degenerasse rapidamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
