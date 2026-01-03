Ho preso lo smartphone poi… Crans-Montana parla il giovane che ha filmato le prime fiamme

Ferdinand Du Beaudiez, giovane studente francese di 19 anni, ha ripreso con il suo smartphone le prime fiamme scoppiate nel locale Le Constellation a Crans-Montana. La sua testimonianza offre un resoconto diretto di quei momenti, contribuendo a chiarire le circostanze dell’incendio. Di seguito, le sue parole e il racconto di chi era presente durante l’accaduto.

