Hernanes accende la Juve | Zhegrova-Conceição è sfida aperta

Hernanes analizza la situazione sulla fascia destra della Juventus, evidenziando come Zhegrova e Conceição rappresentino concorrenti con caratteristiche distintive. Il suo commento approfondisce la gerarchia attuale e la sfida aperta per un ruolo di rilievo, offrendo uno sguardo equilibrato sulla competizione tra i due esterni. Una riflessione che arricchisce il dibattito interno alla squadra e fornisce un quadro chiaro delle dinamiche in corso.

Tema caldo sulla destra bianconera. Hernanes entra nel dibattito e ridisegna la gerarchia degli esterni della Juventus, indicando una concorrenza aperta e caratteristiche molto diverse. Dagli studi di DAZN, l’ex trequartista juventino parte da Cambiaso: «Lo vedo un po’ più sotto rispetto all’anno scorso come rendimento. Può fare l’esterno alto, ma oggi la corsa è con Zhegrova e Conceição ». Poi la distinzione tecnica: «Vorrei un esterno destro del livello di Yildiz ». Il confronto si fa netto. Conceição convince per intensità e struttura fisica; Zhegrova per qualità nell’ultimo terzo: «È un giocatore da rifinitura. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

