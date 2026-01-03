Hernanes accende la Juve | Zhegrova-Conceição è sfida aperta

Hernanes analizza la situazione sulla fascia destra della Juventus, evidenziando come Zhegrova e Conceição rappresentino concorrenti con caratteristiche distintive. Il suo commento approfondisce la gerarchia attuale e la sfida aperta per un ruolo di rilievo, offrendo uno sguardo equilibrato sulla competizione tra i due esterni. Una riflessione che arricchisce il dibattito interno alla squadra e fornisce un quadro chiaro delle dinamiche in corso.

Bazzani: “Zhegrova accende la Juventus, ma vi spiego perché non gioca titolare” - 1 in onda su Dazn, ha sottolineato che Edon Zhegrova è l'uomo che può dare la scossa alla Juventus: "Lui è quello che te ... tuttojuve.com

