Henry Winkler ha recentemente dichiarato di non avere intenzione di andare in pensione. L’attore ha spiegato che proseguire la sua attività nel mondo dello spettacolo rappresenta per lui una parte importante della vita, e l’idea di smettere di recitare non lo motiva affatto. Questa scelta riflette la sua passione continua per il mestiere e il desiderio di restare attivo nel settore.

L'attore ha ammesso che non ha in programma di concedersi una pausa dal lavoro, sostenendo che smettere di recitare sarebbe terribile. Henry Winkler sembra non avere alcuna intenzione di andare in pensione: l'ex star di Happy Days ha infatti rivelato che non ha nemmeno mai pensato di allontanarsi dai set. La carriera dell'attore, iniziata oltre 50 anni fa, potrebbe quindi continuare ancora a lungo, non essendo all'orizzonte un addio al mondo del cinema e della televisione. I progetti per il futuro della star di Happy Days Mentre era ospite del podcast IMO with Michelle Obama & Craig Robinson, Henry Winkler ha ora sottolineato che sta lavorando molto e ha numerosi progetti a cui sta dedicandosi, tra cui Hazardous History, serie targata . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Henry Winkler rivela: "Non ho alcuna intenzione di andare in pensione!"

Leggi anche: “Sono dislessico. Ho difficoltà di apprendimento. L’ho scoperto solo a 31 anni di non essere stupido, tutti mi dicevano che lo ero”: lo rivela Henry Winkler

Leggi anche: «Non ho alcuna intenzione di mollare la presa»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La guest star di “Happy Days” Henry Winkler rivela che non poteva andare “in punta di piedi”; Da ragazza sono stata vittima di molestie pesanti su un treno Ero furiosa e per anni non ne ho mai parlato | lo rivela la regina Camilla.

Henry Winkler rivela: "Non ho alcuna intenzione di andare in pensione!" - L'attore ha ammesso che non ha in programma di concedersi una pausa dal lavoro, sostenendo che smettere di recitare sarebbe terribile. movieplayer.it