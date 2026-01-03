Harry e Meghan si gettano a capofitto sulla beneficenza ma il ruolo assegnato ai figli fa scoppiare la polemica

Harry e Meghan hanno intensificato il loro impegno nel settore benefico, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. Tuttavia, la partecipazione dei loro figli, Archie e Lilibet, in alcune iniziative ha suscitato discussioni e critiche. Questo episodio evidenzia come le scelte di coinvolgimento familiare possano influenzare le percezioni pubbliche e alimentare polemiche nel mondo delle attività benefiche.

Le attività benefiche in cui si sono lanciati i Duchi di Sussex hanno dato il via a una nuova ondata di polemiche; tutta a causa del modo in cui sono stati coinvolti i piccoli Archie e Lilibet, figli di Harry e di Meghan. Lo scorso dicembre, è inaftti stato annunciato che l'organizzazione benefica Archewell Foundation cambierà il nome in Archewell Philanthropies, che trasformerà l'ente in un'entità filantropica vera e propria. " Questa entità benefica consente alla coppia e ai loro figli di ampliare i loro sforzi filantropici globali come una famiglia ", ha spiegato la fondazione, come dichiarato alle agenzie di stampa.

