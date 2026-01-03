La CHIEF1900 cinese rappresenta un avanzamento nel settore della ricerca sperimentale, grazie a una centrifuga ipergravitazionale in grado di comprimere spazio e tempo. Questa tecnologia permette di simulare in laboratorio eventi estremi come frane e crolli di dighe, offrendo strumenti utili per lo studio e la prevenzione di calamità naturali. Un esempio di innovazione che apre nuove prospettive nel campo della ricerca scientifica e della sicurezza.

La Cina ha compiuto un passo straordinario nel campo della ricerca sperimentale con la costruzione della CHIEF1900, una centrifuga ipergravitazionale capace di comprimere spazio e tempo, e di simulare eventi catastrofici in laboratorio, dalle frane ai crolli di dighe. In base a quanto emerso dai media, la macchina è stata realizzata dal Shanghai Electric Nuclear Power Group e consegnata alla Zhejiang University lo scorso 22 dicembre per l’installazione. Con una capacità di 1.900 g·tonne – un’unità che combina accelerazione gravitazionale e massa del campione – la CHIEF1900 diventa la centrifuga più potente mai costruita per scopi scientifici, superando la precedente CHIEF1300 da 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha costruito una macchina per comprimere spazio e tempo": come funziona la CHIEF1900 cinese

Leggi anche: Supercomputer, in Norvegia ne hanno costruito uno dentro una miniera. Siamo andati a vedere come funziona

Leggi anche: Guè ha costruito una collezione di orologi incredibile che è la cronologia del suo stile

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ha costruito una macchina per comprimere spazio e tempo: come funziona la CHIEF1900 cinese.

"Ha costruito una macchina per comprimere spazio e tempo": come funziona la CHIEF1900 cinese - La CHIEF1900 cinese è la centrifuga ipergravitazionale più potente al mondo, capace di comprimere spazio e tempo per simulare eventi catastrofici in laboratorio ... msn.com