Nick Jonas ha appena rilasciato il lyric video del suo nuovo singolo,

Sorpresa per i fan di Nick Jonas: il cantante ha pubblicato su YouTube il lyric video del nuovo singolo solista, Gut Punch. Il 33enne ha presentato il brano con un post su Instagram: “ Gut Punch è ormai disponibile ovunque.Non potrei chiedere di meglio per dare il benvenuto al nuovo anno che ascoltare questi testi che per me significano così tanto essere cantati a mia volta. Brindiamo per essere più gentili con noi stessi nel 2026. Grazie. Vi voglio bene.” Il membro dei Jonas Brothers ha condiviso a corredo una breve clip di se stesso, mentre esegue il brano accompagnato dal pubblico. Gut Punc h è stato presentato durante il tour per il ventesimo anniversario del gruppo JoBros Jonas20: Greetings From Your Hometown, partito il 10 agosto nella loro città natale, il New Jersey, e conclusosi il 22 dicembre a Brooklyn. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Gut Punch”, arriva a sorpresa il nuovo singolo di Nick Jonas

