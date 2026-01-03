Guidi dopo il ko di Milano | Prestazione giusta risultato no

Dopo la sconfitta a Milano, Guidi commenta che la prestazione della squadra è stata corretta, anche se il risultato non è stato positivo. L'evento invita a una riflessione più approfondita sul percorso della Roma Primavera, evidenziando l'importanza di analizzare aspetti tecnici e di crescita, senza lasciarsi influenzare troppo dall'esito finale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.