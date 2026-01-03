Guidava con la patente ritirata da 10 anni | nei guai un 52enne

Un uomo di 52 anni è stato fermato mentre guidava con la patente ritirata da oltre dieci anni, durante un periodo di controlli intensificati dalla Polizia Locale della Federazione a fine 2025 e a inizio gennaio. Queste verifiche hanno evidenziato numerose infrazioni al Codice della Strada, sottolineando l’importanza di rispettare le norme vigenti per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La Polizia Locale della Federazione a cavallo tra a fine del 2025 i primi giorni di gennaio ha intensificato i controlli sul territorio, portando alla luce diverse violazioni del Codice della Strada. Due episodi in particolare hanno evidenziato situazioni di irregolarità documentale che vanno ben.

