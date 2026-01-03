Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky Palinsesto 2 - 8 Gennaio 2026

La guida TV DAZN 1 fornisce informazioni sulle partite di Serie A EniLive 2025/2026 trasmesse sui canali DAZN 1 e DAZN 2, situati rispettivamente al canale 214 e 215 del telecomando Sky. In questa guida, troverai il palinsesto aggiornato dal 2 all’8 gennaio 2026, per seguire le partite e gli eventi sportivi della stagione.

Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN. DAZN 1, PALINSESTO 2 - 8 GENNAIO 2026 CANALE 214 215 SKY VENERDI 2 GENNAIO 2026: ore 08:00 Calcio Serie A Torino - Cagliari. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 2 - 8 Gennaio 2026 Leggi anche: Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 26 Dicembre 2025 - 1 Gennaio 2026 Leggi anche: Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 7 - 13 Novembre 2025 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Stankovic guida la manita del Club Brugge, lo stop dell'USG e tanto altro Jupiler Pro League; Dove vedere Cremonese-Napoli oggi in tv: le info anche sullo streaming, diretta solo in abbonamento; Cagliari-Milan (2 gennaio), stasera in Tv: dove vederla in diretta e streaming; Telecronisti Serie B: il palinsesto di. Diletta Leotta è da poco tornata dalla vacanza al mare con il marito Loris Karius e la loro bambina Aria, ma si è già rimessa al lavoro. Ieri era alla guida di "Fuoriclasse", il suo programma su DAZN ed era davvero esplosiva con il suo pancione ormai evidente # - facebook.com facebook Mister Sarri riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della #Lazio #Sarri #DAZN x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.