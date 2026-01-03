GUIDA TV 3 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV di BubinoBlog per il 3 gennaio 2026, con tutte le principali programmazioni serali di Rai, Mediaset, La7 e Discovery. Scopri cosa vedere questa sera e partecipa al Totoshare per indovinare gli ascolti. La selezione include informazione, intrattenimento e cultura, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle proposte televisive di oggi. Buona visione e buon divertimento.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:00 Tg1 Speciale Notti Magiche Informazione Show Rai2 21:30 00:00 47° Festival del Circo di Montecarlo ultima puntata Svelato Show Film Rai3 21:20 23:25 La Città Ideale Tg3 Doc. Notiziario Rete 4 21:30 00:00 Quarta Repubblica Confessione Reporter Talk Show Inchieste Canale 5 21:55 00:40 Pavarotti: L’Uomo che Emozionò il Mondo R Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:20 23:10 Shrek 3 Il Ragazzo che Diventerà Re Film Film La7 21:15 23:15 In Viaggio con Barbero Quel che Resta del Giorno Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 3 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI Leggi anche: GUIDA TV 1 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI Leggi anche: GUIDA TV 2 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 3 gennaio; Programmi TV 3 gennaio 2026: cosa vedere stasera; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 2 Gennaio, in prima serata; Film, programmi e cartoni Disney: la guida tv Rai e Mediaset da Capodanno fino al 6 gennaio 2026. Stasera in TV: Film da vedere Sabato 3 Gennaio, in prima serata - Stasera in TV, Sabato 3 Gennaio 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ... msn.com

Guida TV 3 gennaio 2026, programmi da non perdere oggi in chiaro e su Sky - Su Canale 5 serata dedicata a Luciano Pavarotti, su Canale Dieci appuntamento con L’oro di Scampia. msn.com

Stasera in tv (3 gennaio), Pavarotti sfida il Circo di Montecarlo, Benigni e MasterChef lottano per il prime time - Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: dalla commedia cult Johnny Stecchino su Rete 4, e la serie F. libero.it

LA GUIDA / Dal 1° gennaio 2026 è scattato il contributo sulle spedizioni sotto i 150 euro provenienti da Paesi extraeuropei: cosa prevede la norma, chi paga e chi è escluso - facebook.com facebook

Guida TV Sky Cinema e NOW: Come Fratelli, Sabato 3 Gennaio 2026 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.