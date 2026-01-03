Nel 2025, Rimini ha intensificato le attività di contrasto all’abusivismo edilizio, con 1.017 controlli effettuati e 262 persone denunciate. Questi numeri riflettono l’impegno delle autorità nel preservare il rispetto delle norme edilizie e tutelare il patrimonio urbanistico della città. La lotta all’abusivismo rimane una priorità per garantire uno sviluppo sostenibile e conforme alle leggi vigenti.

Il 2025 si è chiuso con numeri importanti nella lotta all’abusivismo edilizio a Rimini. Sono stati 1.017 gli accertamenti dell’ufficio edilizia e ambiente della polizia locale (erano stati 1.316 l’anno precedente). Di questi, 622 hanno riguardato controlli diretti in cantieri e immobili, 395 si sono trasformati in indagini. Un lavoro costante che ha portato alla stesura di 137 comunicazioni di reato con 262 persone denunciate. Una parte consistente dei controlli si è focalizzata sul rispetto delle norme antisismiche, un tema centrale quando si parla della sicurezza degli edifici. Nel corso dell’anno sono state contestate dagli agenti 107 violazioni di cui 85 per il mancato rispetto delle disposizioni antisismiche e altre 22 per l’assenza del collaudo statico, aspetti che incidono direttamente ente sulla sicurezza strutturale degli immobili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerra all’abusivismo edilizio: nell’ultimo anno 1.017 controlli e 262 persone denunciate

Leggi anche: Collescipoli: “Abusivismo edilizio, sosta selvaggia, controlli inesistenti e mancanza di politiche attive”

Leggi anche: I controlli dei Carabinieri, sette persone denunciate. Nell'auto spuntano 13 grammi di cocaina

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un murale ricorda tre carabinieri caduti in guerra e il giovane che riscoprì le sue storie L’opera di Pina Monne campeggia sulla facciata del museo dell’Arma - facebook.com facebook