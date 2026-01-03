Guerini | Il Pd dica basta a Conte O con Kyiv o niente alleanza

Il dibattito politico si intensifica con la richiesta di chiarezza sul futuro dell'alleanza. Guerini invita il Pd a definire le proprie posizioni, chiedendo di fermare le ambiguità e di scegliere tra il sostegno a Kyiv o la collaborazione con Conte. La questione centrale riguarda l’unità e la coerenza delle posizioni, elementi fondamentali per affrontare con serietà le sfide politiche e internazionali.

Guerini il Cautissimo, infastidito da Bonaccini, incalzato dalla sua corrente Pd, si ripara nel silenzio. E da Schlein - È il leader dei riformisti ma da giorni non si trova, l’ultima volta che lo hanno visto, il 6 giugno, ... ilfoglio.it

Pd, Guerini esce allo scoperto: "Riarmo ineludibile". Siluro alla linea di Schlein. Verso la resa dei conti nei Dem con l'ipotesi scissione - Lorenzo Guerini è un esponente di spicco del Partito Democratico che parla molto raramente. affaritaliani.it

“Ci sono stati due vincitori nell’Assemblea di domenica: Elly Schlein e Lorenzo Guerini”. Le voci di dentro della destra dem il nuovo corso del Pd lo raccontano anche così. Pure se c’è poco da parlare di vittoria, visto che alla fine hanno votato solo un terzo dei - facebook.com facebook

