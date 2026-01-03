Guerini | Il Pd dica basta a Conte O con Kyiv o niente alleanza

Il dibattito politico si intensifica con la richiesta di chiarezza sul futuro dell'alleanza. Guerini invita il Pd a definire le proprie posizioni, chiedendo di fermare le ambiguità e di scegliere tra il sostegno a Kyiv o la collaborazione con Conte. La questione centrale riguarda l’unità e la coerenza delle posizioni, elementi fondamentali per affrontare con serietà le sfide politiche e internazionali.

Testardamente unitari significa dire la verità. Significa dire "basta" a Giuseppe Conte, "a posizioni il cui unico intento è mettere in dif.

