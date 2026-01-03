Guardia giurata massacrata di botte per difendere il nuovo treno Eav - VIDEO
Raffale, guardia giurata della Cosmopol, è stato aggredito mentre svolgeva il suo servizio presso la stazione Eav di Poggiomarino, difendendo il nuovo treno entrato in servizio sulla tratta. La sua divisa, indossata con orgoglio, testimonia l’impegno quotidiano nella tutela della sicurezza pubblica. L’episodio evidenzia le sfide e i rischi associati al ruolo di chi lavora per garantire la protezione dei mezzi di trasporto e dei cittadini.
Raffale è una guardia giurata della Cosmopol. La divisa la indossa con orgoglio e con quello stesso orgoglio mostra le ferite che gli sono state inferte per aver fatto il suo lavoro, tutelando la stazione Eav di Poggiomarino e il nuovo treno da poco entrato in servizio sulla tratta, nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
