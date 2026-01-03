Guardia giurata massacrata di botte per difendere il nuovo treno Eav - VIDEO

Raffale, guardia giurata della Cosmopol, è stato aggredito mentre svolgeva il suo servizio presso la stazione Eav di Poggiomarino, difendendo il nuovo treno entrato in servizio sulla tratta. La sua divisa, indossata con orgoglio, testimonia l’impegno quotidiano nella tutela della sicurezza pubblica. L’episodio evidenzia le sfide e i rischi associati al ruolo di chi lavora per garantire la protezione dei mezzi di trasporto e dei cittadini.

