Oggi al Mapei Stadium il Sassuolo affronta il Parma in un match importante in chiave classifica. Una gara che rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di consolidare o migliorare la posizione in campionato. Un confronto diretto che mette in gioco motivazioni e obiettivi, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali in un momento cruciale della stagione.

di Stefano Fogliani SASSUOLO C’è il Parma, oggi pomeriggio al Mapei Stadium, tra la ‘buona fine e il buon inizio’ che è augurio che capita di farsi e sentirsi fare in questi giorni. La ‘buona fine’, i neroverdi, l’hanno celebrata imponendo il pari a domicilio al Bologna, il ‘buon inizio’ dipende da oggi. E dalle capacità della squadra di Fabio Grosso di dar seguito, in casa, a quanto di buono fatto in trasferta. "Già altre volte abbiamo avuto l’occasione di confermarci e non l’abbiamo sfruttata appieno, ma ci siamo preparati, in questi giorni, per cominciare l’anno nel migliore dei modi. Sappiamo – aggiunge Grosso – che partite come quella che ci aspettano sono diverse da quelle contro le cosiddette big. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grosso e un ’Mapei’ da riconquistare: "Col Parma uno scontro diretto"

Leggi anche: Il Sassuolo a Cagliari senza Berardi. Grosso: "È uno scontro diretto"

Leggi anche: Il Genoa vince lo scontro diretto col Verona, primo acuto per De Rossi. Udinese in scioltezza a Parma

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Grosso e un ’Mapei’ da riconquistare: "Col Parma uno scontro diretto" - di Stefano FoglianiSASSUOLOC’è il Parma, oggi pomeriggio al Mapei Stadium, tra la ‘buona fine e il buon inizio’ che è augurio che capita di farsi e sentirsi fare in questi giorni. sport.quotidiano.net