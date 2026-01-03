Grosso e un ’Mapei’ da riconquistare | Col Parma uno scontro diretto
Oggi al Mapei Stadium il Sassuolo affronta il Parma in un match importante in chiave classifica. Una gara che rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di consolidare o migliorare la posizione in campionato. Un confronto diretto che mette in gioco motivazioni e obiettivi, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali in un momento cruciale della stagione.
di Stefano Fogliani SASSUOLO C’è il Parma, oggi pomeriggio al Mapei Stadium, tra la ‘buona fine e il buon inizio’ che è augurio che capita di farsi e sentirsi fare in questi giorni. La ‘buona fine’, i neroverdi, l’hanno celebrata imponendo il pari a domicilio al Bologna, il ‘buon inizio’ dipende da oggi. E dalle capacità della squadra di Fabio Grosso di dar seguito, in casa, a quanto di buono fatto in trasferta. "Già altre volte abbiamo avuto l’occasione di confermarci e non l’abbiamo sfruttata appieno, ma ci siamo preparati, in questi giorni, per cominciare l’anno nel migliore dei modi. Sappiamo – aggiunge Grosso – che partite come quella che ci aspettano sono diverse da quelle contro le cosiddette big. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
