Gran Concerto dell' Epifania al Galli con la Banda città di Rimini

Il 6 gennaio alle 17:30, nel Teatro Galli di Rimini, si tiene il Gran Concerto dell’Epifania, organizzato dalla Banda Città di Rimini. L’evento conclude il programma di “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo” e offre un momento di musica e tradizione nel cuore del centro storico. Un’occasione per vivere una giornata di festa in un contesto culturale e musicale di rilievo.

Martedì 6 gennaio alle 17:30, il Teatro A. Galli, nel cuore del centro storico di Rimini, ospita il Gran Concerto dell'Epifania, evento conclusivo di "Rimini, il Capodanno più lungo del mondo". Sul palco si esibirà la Banda Città di Rimini, protagonista di un appuntamento che unisce tradizione.

